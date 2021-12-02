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MW: российские ракеты «Циркон» станут жестким ответом Москвы на провокации НАТО

Армия
MW: российские ракеты «Циркон» станут жестким ответом Москвы на провокации НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 декабря. Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» вынудит НАТО отказаться от провокационных действий у границ России. К такому выводу пришли эксперты американского журнала Military Watch.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые противокорабельные ракеты «Циркон» морского базирования поступят на вооружение российской армии в начале 2022 года. При этом глава государства подчеркнул, что Москва приступила к созданию подобного боеприпаса в ответ на угрозы со стороны НАТО, передает «ПолитРоссия».

Американские аналитики отмечают, что действия РФ являются закономерными, так как Североатлантический альянс делает все возможное для увеличения напряженности в отношениях с российским руководством. Так, НАТО планирует разместить ядерное оружие в Восточной Европе. При этом западные системы противоракетной обороны уже базируются на территории Румынии и Польши в близи границ России, что вызывает беспокойство в Москве. Эксперты подчеркивают, что создание ракеты «Циркон» стало ассиметричным ответом Кремля на недружественные действия стран НАТО.

По словам экспертов, разработка гиперзвукового «Циркона» вписывается в общую военно-морскую стратегию Москвы. Кроме того, в ближайшем будущем для нужд ВС РФ могут разработать сухопутные и воздушные модификации ракет «Циркон».

«ВМФ России делает ставку на корабли небольших размеров — фрегаты и корветы, которые способны нести крылатые ракеты большой дальности. В то время как ВМС западных стран размещают такой арсенал только на эсминцах и крейсерах», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что Китай также занимается созданием собственных гиперзвуковых ракет. Так, ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 года китайские военные испытали подобный боеприпас, который полностью облетел земной шар. Многие эксперты отмечают, что тестовый запуск продемонстрировал превосходство КНР над США в сфере разработки гиперзвукового вооружения, передает INFOX.

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россия нато ракеты циркон
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