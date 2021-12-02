Мира Тэрада: «В американской тюрьме вас изобьют в первые три дня»

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» о бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах США. По ее словам, существующая судебная система Штатов не дает российским гражданам возможности защитить свои права, даже если ты невиновен. Правозащитница требует с Финляндии компенсацию за незаконную выдачу США, чтобы создать прецедент для защиты российских граждан в Европе от незаконной экстрадиции.

По словам Миры Тэрада, Финляндия, нарушив собственное законодательство, экстрадировала ее в Штаты по запросу американского правительства. В процессе судебного разбирательства в США она была оправдана. Незаконный арест россиянки длился 888 дней, она побывала в 11 тюрьмах, среди которых 8 — американских, в том числе частных.

Тюрьмы в США Тэрада называет пыточными. По словам правозащитницы, более 10 месяцев она находилась в одиночном тюремном изоляторе без дневного света и свежего воздуха, работники следили, чтобы ее вес не превышал 50 кг. В камере 24 часа в сутки горел искусственный свет, имитация оконного стекла и зеркало были специально затуманены, чтобы заключенная не знала, как она выглядит, какое сейчас время суток, какой месяц.

«Меня морили голодом, не давали спать, содержали в кандалах. Зная, что я пережила огнестрельное ранение, мои мучители пошли дальше: начали включать запись выстрелов. Мне не оказывали медицинскую помощь. У меня была травма на ноге, в Финляндии мне отказали в операции, сказав, что меня прооперируют в США, но там мои просьбы об операции тоже проигнорировали», — рассказала Мира Тэрада.

В нарушение европейского законодательства ее в течение 20 часов держали в наручниках по дороге из Финляндии через Нидерланды в США.

«Наручники врезаются в кожу, это очень больно», — вспоминает Мира Тэрада.

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В голландском аэропорту, по словам Миры, ее «протащили», минуя пункты проверки документов, накинув на наручники одежду. Среди сопровождавших ее лиц не было женщин, при посещении уборных мужчины-охранники не оставляли ее одну и постоянно обыскивали.

По прибытии в американскую тюрьму восемь офицеров ее раздели и избили.

«В американской тюрьме в первые три дня вас изобьют», — констатирует Мира.

Делается это для того, чтобы унизить арестованного. Правозащитница рекомендует при этом не оказывать сопротивление и не ругаться на русском языке.

«Американские законы позволяют один раз безосновательно избить заключенного», — пояснила Тэрада.

Правозащитница рассказала и о постоянных досмотрах с раздеванием заключенного.

«У них это называется strip search», — рассказала участница пресс-конференции.

Пыткой она назвала и содержание в кандалах, с прикованными к поясу руками и ногами. Все перечисленные действия американских тюремщиков международным правом трактуются как пытка, но существующая в США пенитенциарная система откровенно игнорирует соблюдение норм международного права, считает правозащитница. По словам Миры Тэрада, если российский гражданин по запросу американцев будет экстрадирован в США из другой страны, у него не будет права на честный суд. Судебная система Штатов настаивает на признании вины обвиняемым.

«Американские власти делают все, чтобы ты сознался в преступлении», — отметила Тэрада.

Адвокаты, по ее словам, тоже не стараются помогать подзащитному, они заинтересованы в скорейшем завершении процесса, так как получают небольшие деньги за общественную работу.