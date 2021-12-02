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Ягудин рассказал, как Сябитова «несла чушь» о поведении мужчины на шоу «Звезды в Африке»

Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Сябитова «несла чушь» о поведении мужчины на шоу «Звезды в Африке»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 2 декабря. Фигурист Алексей Ягудин поделился воспоминаниями об участии в шоу «Звезды в Африке». Олимпийский чемпион рассказал, как на проект приезжала главная телесваха страны — ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

По словам спортсмена, он неконфликтный человек, поэтому не умеет строить заговоры. В подтверждение своих слов Ягудин рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!», как телесваха нанесла визит участникам проекта «Звезды в Африке».

«Была серия, когда Роза Сябитова приехала. Мы все просто не могли с ней общаться. А я сидел просто слушал, как она какую-то чушь несла. Какие-то истории, о том, как мужчина должен себя вести в семье, и так далее», — вспомнил фигурист.

Ягудин рассказал, как Сябитова «несла чушь» о поведении мужчины на шоу «Звезды в Африке»
instagram.com / @syabitova_roza

Олимпийский чемпион пояснил, что ему просто интересно послушать любого человека, пишет Teleprogramma.pro. Кроме того, как отметил Ягудин, телеведущая сразу заявила, что никому не будет готовить на проекте. Спортсмена это нисколько не смутило, поскольку он был согласен самостоятельно заняться приготовлением пищи, однако готовить было не из чего.

Еще одной участницей шоу «Звезды в Африке» стала актриса Анна Хилькевич. Многие поклонники называли ее «серой мышью», поскольку она якобы не проявляла себя на проекте. Знаменитость не оставила критику без внимание и объяснила свое поведение на шоу.

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сябитова ягудин звезды в африке
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