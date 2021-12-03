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Врач-иммунолог Скорпилева объяснила, почему появление «Омикрона» в России неизбежно
Общество
Врач-иммунолог Скорпилева объяснила, почему появление «Омикрона» в России неизбежно
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в разговоре с ФАН объяснила, почему появление нового штамма коронавируса «Омикрон» неизбежно в России.

Первый случай заражения «Омикроном» фиксируют в различных уголках мира. Так, штамм уже выявили в Исландии, Греции, в пригороде Парижа, а на днях и в Финляндии. Судя по географии, вирус прямиком направляется к границам с Россией. Да и врачи его не с нетерпением, но ждут.

«Он к нам обязательно придет. Поскольку у нас люди прекрасно летают, кто и куда хочет, в том числе в Африку. Естественно, люди будут пересекаться и перевозить новые штаммы. Будем ждать, а там уже действовать. Будет видно», — заявила врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

Врач-иммунолог Скорпилева объяснила, почему появление «Омикрона» в России неизбежно
ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, эксперт отметила, что из-за путешественников новый штамм может быть уже привезен на территорию РФ.  

«Сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы был обнаружен новый штамм у нас, может, его уже привезли», — отметила кандидат медицинских наук.

Омикрон-штамм был обнаружен в ЮАР и других африканских странах. ВОЗ уже отметила, что этот вид вируса куда опаснее других и распространяется он куда быстрее.

Ранее врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй перечислил основные симптомы заражения «Омикроном». По словам медицинского специалиста, заболевание новым штаммом вируса пока может проходить в легкой форме, однако нельзя что-либо утверждать наверняка. В основном у пациентов фиксируются типичные симптомы гриппа: сухой кашель, лихорадка, потливость и прочие.

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