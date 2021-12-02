Лавров: НАТО отказывается от предложений Москвы по снятию напряженности у границ России

Стокгольм, 2 декабря. НАТО продолжает предпринимать действия, которые создают напряженность у российских границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

По его словам, России готова к восстановлению диалога с Североатлантическим альянсом, однако Запада отказывается рассматривать подобные предложения Москвы.

«Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах. НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов», — заявил Лавров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные фиксируют активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ РФ. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения американских стратегических сил Global Thunder, в рамках которых десять бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.