Суббренд Chery представил цены на премиальный кроссовер EXEED VX

Москва, 2 декабря. Автопроизводитель EXEED озвучил ценники на люксовый паркетник VX, который приехал на отечественный рынок.

Представители бренда EXEED официально презентовали российским автолюбителям модель VX. Машина оборудуется бензиновым двигателем на 2,0 литра мощностью 249 л.с. Силовой агрегат работает в паре с роботизированной коробкой на семь передач. Модель обладает полным приводом.

Среди «фишек» китайского премиального автомобиля — различные электронные водительские ассистенты, система обогрева сидений спереди и сзади, цифровая «приборка», а также мультимедийная аппаратура с экранами на 12,3 дюйма и трехзонный климат-контроль. Также VX может похвастаться возможностями беспроводной зарядки устройств и панорамной крышей.

Отечественные водители смогут приобрести кроссовер в двух комплектациях. Модификация Luxury продается по цене от 3 млн рублей, а версия President предлагается уже как минимум за 3,3 млн рублей.

Сейчас в России Chery применяет международное наименование моделей «дочки» EXEED для роскошных транспортных средств, а до этого машины марки продавались в стране под брендом CHERYEXEED.