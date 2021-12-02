Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:19
20:19
Политика
Лукашенко сообщил о множестве безымянных могил беженцев в лесах Польши
20:19
Экономика
Европейский рынок начинает паниковать из-за приостановки сертификации «СП-2»
20:19
Общество
Ученые Weill Cornell предложили лечить болезнь Альцгеймера лекарством от рака
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Корнилов представил реакцию британцев при виде Лаврова на танке в Ирландии

Политика
Корнилов представил реакцию британцев при виде Лаврова на танке в Ирландии
Федеральное агентство новостей

Лондон, 2 декабря. Западные СМИ продолжают нагнетать антироссийские настроения, и им в этом активно помогают европейские и американские политики.

На этой неделе на первых полосах авторитетных британских изданий появились репортажи, посвященные визиту министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Эстонию. Во время поездки глава МИД не только встретилась с главами стран НАТО, но и пообщалась с присутствующими в стране британскими военными, а также лично проехала на танке в полной экипировке. Политолог Владимир Корнилов резко раскритиковал подобное поведение министра иностранных дел.

«Вот министр иностранных дел Великобритании забирается на танк. Говорят, она Маргарет Тэтчер скопировала, но, извините, Тэтчер была в белых перчатках, в белом плаще, а эта бронежилет и каску надела в Эстонии. То есть, видимо, боится, что там уже война идет», — заявил эксперт в эфире программы «60 минут».

По словам аналитика, поведение Трасс только лишний раз показывает, насколько сильны антироссийские настроения и страхи в Европе. При этом никого не волнует, что в реальности «российской угрозы», о которой твердят западные СМИ, просто не существует.

«Понимаете, до какой степени сильна русофобская антироссийская паранойя. Сегодня это фото распространилось на всех первых страницах британских СМИ, и они довольны. Они говорят, какая у них смелая и бравая министр иностранных дел — бросает вызов Путину и России», — высказался политолог.

Корнилов представил реакцию британцев при виде Лаврова на танке в Ирландии
flickr.com / UK Government / CC BY-NC-ND 2.0

Как считает Корнилов, если бы на подобный «перфоманс» пошел глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад тут же устроил бы истерику и обвинил бы Россию в «агрессии». В то же время, как отмечает эксперт, британцы наверняка сразу бы капитулировали перед РФ.

«Я тут же представил Лаврова в каске и в бронежилете где-нибудь в Ирландии в танке, нацеленном на Англию. Представляете, какая истерика бы там началась? А тут все нормально, тут можно», — отмечает аналитик.

Политолог напомнил, что это уже не первый раз, когда западные СМИ раздувают антироссийские настроения, в том числе, используя ложные обвинения. При этом, как показывает опыт, иностранным журналистам все это легко сходит с рук.

«Я вспоминаю, как все западные СМИ трубили о том, что Россия при поддержке ДНР якобы собирается взорвать Верховную раду. Сегодня специально пролистал все эти иностранные газеты, и хоть бы кто об этом вспомнил. А то, что они тогда всем дружно врали — и украинская власть, и те же самые западные СМИ, повторявшие этот нарратив про попытку взрыва Верховной рады — это уже никому не интересно. Они врут, врали и будут врать», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.

Ранее украинский экономист Юрий Атаманюк раскрыл, почему заявления Киева о грядущем «нападении» России сыграют против Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Корнилов представил реакцию британцев при виде Лаврова на танке в Ирландии
россия лавров запад британия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать