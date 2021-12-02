Корнилов представил реакцию британцев при виде Лаврова на танке в Ирландии

Лондон, 2 декабря. Западные СМИ продолжают нагнетать антироссийские настроения, и им в этом активно помогают европейские и американские политики.

На этой неделе на первых полосах авторитетных британских изданий появились репортажи, посвященные визиту министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Эстонию. Во время поездки глава МИД не только встретилась с главами стран НАТО, но и пообщалась с присутствующими в стране британскими военными, а также лично проехала на танке в полной экипировке. Политолог Владимир Корнилов резко раскритиковал подобное поведение министра иностранных дел.

«Вот министр иностранных дел Великобритании забирается на танк. Говорят, она Маргарет Тэтчер скопировала, но, извините, Тэтчер была в белых перчатках, в белом плаще, а эта бронежилет и каску надела в Эстонии. То есть, видимо, боится, что там уже война идет», — заявил эксперт в эфире программы «60 минут».

По словам аналитика, поведение Трасс только лишний раз показывает, насколько сильны антироссийские настроения и страхи в Европе. При этом никого не волнует, что в реальности «российской угрозы», о которой твердят западные СМИ, просто не существует.

«Понимаете, до какой степени сильна русофобская антироссийская паранойя. Сегодня это фото распространилось на всех первых страницах британских СМИ, и они довольны. Они говорят, какая у них смелая и бравая министр иностранных дел — бросает вызов Путину и России», — высказался политолог.

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Как считает Корнилов, если бы на подобный «перфоманс» пошел глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад тут же устроил бы истерику и обвинил бы Россию в «агрессии». В то же время, как отмечает эксперт, британцы наверняка сразу бы капитулировали перед РФ.

«Я тут же представил Лаврова в каске и в бронежилете где-нибудь в Ирландии в танке, нацеленном на Англию. Представляете, какая истерика бы там началась? А тут все нормально, тут можно», — отмечает аналитик.

Политолог напомнил, что это уже не первый раз, когда западные СМИ раздувают антироссийские настроения, в том числе, используя ложные обвинения. При этом, как показывает опыт, иностранным журналистам все это легко сходит с рук.

«Я вспоминаю, как все западные СМИ трубили о том, что Россия при поддержке ДНР якобы собирается взорвать Верховную раду. Сегодня специально пролистал все эти иностранные газеты, и хоть бы кто об этом вспомнил. А то, что они тогда всем дружно врали — и украинская власть, и те же самые западные СМИ, повторявшие этот нарратив про попытку взрыва Верховной рады — это уже никому не интересно. Они врут, врали и будут врать», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.

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