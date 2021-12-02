Депутат Кобылкин поддержал инициативу ямальцев в сфере защиты животных

Салехард, 2 декабря. Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин 1 декабря ответил на вопросы жителей Ямала. Он поддержал их инициативу в сфере контроля за бездомными животными.

Прием граждан прошел в формате видеоконференции. Он был приурочен к 20-летию создания партии «Единая Россия», информирует «Север-Пресс».

Тема бездомных животных вызывает широкий общественный резонанс, рассказал директор благотворительного фонда «Дорога домой» Салехарда Сергей Мордвинов. Он напомнил, что в 2020 году вступил в силу федеральный закон о гуманном обращении с питомцами.

В Салехарде работает приют, но мест не хватает. Сейчас там живет 120 собак и 74 кошки. Фонд нужно увеличить хотя бы вдвое. Дмитрий Кобылкин ответил, что поддерживает подобные инициативы. Он считает необходимым создать государственную систему учета и идентификации животных. Недобросовестные владельцы должны привлекаться к ответственности, добавил депутат.

Ранее стало известно, что в Приморье была демонтирована «китовая тюрьма». В крохотных вольерах жили более 100 млекопитающих. Их выпустили на волю.