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Депутат Кобылкин поддержал инициативу ямальцев в сфере защиты животных

Политика
Депутат Кобылкин поддержал инициативу ямальцев в сфере защиты животных
pixabay.com  /  Flammaros

Салехард, 2 декабря. Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин 1 декабря ответил на вопросы жителей Ямала. Он поддержал их инициативу в сфере контроля за бездомными животными.

Прием граждан прошел в формате видеоконференции. Он был приурочен к 20-летию создания партии «Единая Россия», информирует «Север-Пресс».

Тема бездомных животных вызывает широкий общественный резонанс, рассказал директор благотворительного фонда «Дорога домой» Салехарда Сергей Мордвинов. Он напомнил, что в 2020 году вступил в силу федеральный закон о гуманном обращении с питомцами.

В Салехарде работает приют, но мест не хватает. Сейчас там живет 120 собак и 74 кошки. Фонд нужно увеличить хотя бы вдвое. Дмитрий Кобылкин ответил, что поддерживает подобные инициативы. Он считает необходимым создать государственную систему учета и идентификации животных. Недобросовестные владельцы должны привлекаться к ответственности, добавил депутат.

Ранее стало известно, что в Приморье была демонтирована «китовая тюрьма». В крохотных вольерах жили более 100 млекопитающих. Их выпустили на волю.

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ямал животные кобылкин
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