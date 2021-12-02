Публицист Микульскис объяснил причины нового дипломатического противостояния между США и Россией

До 30 января 2022 года территорию США обязано покинуть 27 российских дипломатов. Об этом на днях заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив при этом, что без ответа демарш Госдепа не останется и аналогичное количество сотрудников американского внешнеполитического ведомства будет вынуждено уехать из Москвы. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис делится своим мнением по поводу очередного витка американско-российских разногласий и пытается прояснить их настоящую причину.

О том, что очередная партия российских дипломатов и сотрудников дипмиссий должна будет покинуть США, стало известно еще в конце октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщая этот факт журналистам, предположила, что недружественный шаг американской администрации только осложнит и без того непростые отношения между двумя странами.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы — а это, по сути, означает высылку, — обстановка на дипломатическом фронте только усугубится», — заявила Захарова.

И вот на прошлой неделе стали известны окончательные даты, когда россияне отправятся домой. Их озвучил посол России в США Анатолий Антонов:

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями и 30 июня уедет аналогичное количество отсюда».

Формальным поводом для возвращения на родину российских дипломатов, по словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, стало истечение трехлетнего срока их нахождения на территории Соединенных Штатов.

«Равно как РФ предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», — цитирует чиновницу издание «Газета.ru».

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По этой причине, кстати, госпожа Портер категорически не согласна с термином «высылка». По ее утверждениям, ни о каких карательных мерах речи не ведется, а Россия может восполнить число своих представителей в дипломатических учреждениях. Однако это объяснение не устроило российскую сторону, и Анатолий Антонов обвинил американских коллег в лукавстве.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты», — заявил посол.

И в самом деле… Словесные упражнения Джалины Портер выглядели бы убедительными, если бы не одно но: говоря о некоей «ротации», она почему-то не упомянула, что те, кто якобы может приехать на смену отбывающим, испытывают серьезные трудности с получением или продлением американских виз. Например, новый генеральный консул России в Нью-Йорке уже полгода не может выехать к месту работы именно по причине визовой волокиты, устроенной соответствующими органами США. Да если бы только консул! Дело дошло уже до того, что находящиеся в России дети наших дипломатов не в состоянии приехать к родителям, а жены — к мужьям. И это уже выглядит как попытка некоего давления на Москву. Потому что мировая дипломатическая практика подразумевает автоматическое получение виз членами семей сотрудников посольств и консульств, и объяснения подобному поведению Госдепартамента просто не существует.

Стоит отметить, что после саммита в Женеве Москва и Вашингтон вроде бы начали работу по нормализации дипломатических отношений, но этот диалог до сих пор ничем и не завершился. Вероятно, по причине того, что американцы без конца пытаются выторговать себе некие односторонние привилегии, зачастую используя для достижения целей весьма нечистоплотные методы.

Россия, разумеется, не оставляет все эти американские действия без внимания. Ответные меры уже проработаны и озвучены Марией Захаровой.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 г. Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», — отметила официальный представитель МИД.

Федеральное агентство новостей /

И эта мера будет отнюдь не окончательной. Как добавила Захарова, если Вашингтон не откажется от трехлетнего ограничения и не пойдет на компромисс, то следующая группа американских дипломатов отправится из России восвояси до 1 июля следующего года.

Конечно, нельзя сказать, что нынешняя выходка Государственного департамента Соединенных Штатов стала чем-то уникальным: история подобных дипломатических «войн» богата и тянется не один год. И тем не менее то, что происходит сегодня, выглядит крайне тревожно. Причин тому несколько: продолжающийся рост напряженности в Донбассе, связанные с ним огульные обвинения Кремля в якобы готовящейся агрессии против Киева, бесконечные военные учения США и НАТО у наших границ… Все это не может не вызывать ощущения, что в отношении России затевается нечто недоброе. Россия, разумеется, готова к любым вызовам, но быть к ним готовым — не значит желать их. К сожалению, все мирные инициативы Москвы натыкаются на стену полного неприятия, возведенную коллективным Западом. Поэтому абсолютно неудивительны и его провокационные действия на дипломатических фронтах.

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