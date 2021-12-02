Бенгази, 2 декабря. Ливийский Совместный военный комитет «5+5» коллективно отправился сегодня в Турцию для обсуждения вопроса о выводе наемников и иностранных войск с территории североафриканского государства.

Для перевозки членов СВК потребовалось два самолета, которые вылетели из аэропорта Бенгази 2 декабря днем. Об этом сообщил директор Департамента моральной ориентации Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Халед аль-Махджуб.

«Комитет посетит Россию сразу после визита в Турцию. Он обсудит с этими странами досье наемников и иностранных сил», —добавил представитель ЛНА в заявлении для СМИ.

Он отметил, что в ходе переговоров СВК установит график вывода зарубежного контингента. Данные шаги реализуются в рамках своих усилий по выполнению женевских договоренностей, которые включают в себя вопросы прекращения огня, роспуска вооруженных групп и другие связанные с безопасностью аспекты.

Между тем Турция заявляет, что ее военное присутствие в Ливии является законным и осуществляется во исполнение соглашения, заключенного с бывшим ливийским Правительством национального согласия (ПНС). Согласно мнению Анкары, к направленным ею боевикам не следует относиться как к иностранным силам, которые должны покинуть страну.

Ранее Высший государственный совет (ВГС) в Триполи отклонил предложение военных заморозить подписанный между ПНС и Турцией договор о безопасности. ВГС призвал членов комитета «5+5» дистанцироваться от разговоров о политических делах или международных соглашениях.

Предыдущий визит СВК в Анкару состоялся в начале ноября. Тогда Халед аль-Махджуб заявил, что политические партии и страны, которым выгодна нестабильность в Ливии, могут препятствовать выводу с территории североафриканского государства иностранных сил.