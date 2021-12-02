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Отсутствие многих звезд на похоронах Градского спровоцировало скандал

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 19:49
Шоу-бизнес
Отсутствие многих звезд на похоронах Градского спровоцировало скандал
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Многие российские знаменитости проигнорировали церемонию прощания с певцом и композитором Александром Градским. Этот факт возмутил поклонников покойного артиста и спровоцировал настоящий скандал в соцсетях.

Церемония прощания с музыкантом прошла в театре «Градский Холл» 1 декабря. Проводить певца в последний путь пришли Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Сергей Гармаш, Григорий Лепс, Пелагея, Константин Эрнст и несколько участников шоу «Голоc». Стоящие у театра поклонники Градского негодовали, что список звезд оказался так мал, передает «Собеседник».

«Саша не заслужил такого хамства. Мы приехали из Тульской области, потому что по-другому не могли. А зажравшиеся коллеги свои пятые точки из шикарных особняков поднять не захотели», — возмутилась почитательница таланта ушедшего певца Валентина Васильевна.

Многие до последнего ждали, что на церемонию прощания приедет Алла Пугачева. Однако в итоге Примадонна, которая публиковала скорбный пост в соцсети после смерти композитора, так и не появилась на траурном мероприятии. Есть вероятность, что ей помешала приехать метель, но обычные люди не считают это оправданием.

«Звезды показали свое лицо! Позор им, позор!» — подытожила поклонница Градского.

После похорон музыканта скандал разгорелся и в соцсетях. Например, подписчики начали стыдить коллегу композитора по шоу «Голоc» Диму Билана за то, что певец не пришел на церемонию прощания.

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похороны градский композитор
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