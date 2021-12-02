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Bloomberg: Apple снижает ожидания от реализации iPhone перед Новым годом

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 19:36
Экономика
Bloomberg: Apple снижает ожидания от реализации iPhone перед Новым годом
pixabay.com

Купертино, 2 декабря. Поставщики компонентов Apple получили уведомления от корпорации о том, что спрос на модели iPhone 13 стал ниже. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Глобальные проблемы в логистике и нехватка полупроводниковых элементов заставили технологическую корпорацию из Калифорнии занизить свои прогнозы по продажам смартфонов.

Известно, что компания понизила целевой показатель производства линейки iPhone 13 на 2021 год сразу на 10 млн штук. Ранее в Apple намеревались произвести 90 млн единиц техники, но в планы организации вмешался дефицит чипов. Несмотря на это, аналитики корпорации надеялись возместить потери в 2022 году, однако теперь их ожидания по поводу грядущего года перестали быть столь позитивными.

Тем не менее, IT-гигант ждет, что предновогоднее время позволит Apple дополнительно заработать. Эксперты считают, что выручка за последние три месяца уходящего года может возрасти на 6% и составить 117,9 млрд долларов.

Партнеры Apple также столкнулись с трудностями из-за транспортных коллизий. Например, объем выручки ключевого для корпорации поставщика микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing за прошлый месяц упал на 12% к сентябрю и достиг 4,8 млрд долларов.

Калифорнийская компания ранее заново запустила продажи собственной техники на территории Турции после некоторой заминки, однако стоимость продукции подскочила сразу на 25% из-за ослабления курса лиры.

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Все новости / Экономика / Bloomberg: Apple снижает ожидания от реализации iPhone перед Новым годом
apple iphone новый год смартфоны дефицит микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing
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