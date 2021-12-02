Владимир Путин ударил кулаком по столу во время разговора об условиях работы шахтеров

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин эмоционально высказался по поводу работы шахтеров и ударил кулаком по столу в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли.

Российский лидер напомнил, что шахтеры рискуют во время своей работы. Он также озвучил причину аварии в Кузбассе. По его словам, трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Прокуратура и Следственный комитет будут подробно разбираться, что именно привело к аварии на шахте «Листвяжная».

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил президент, стукнув кулаком по столу.

О происшествии на шахте «Листвяжная» стало известно 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек — 45 шахтеров и пять горноспасателей. Согласно предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана.