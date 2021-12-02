Капитан польской «Легии» Енджейчик пропустит матч Лиги Европы со «Спартаком»

Варшава, 2 декабря. Капитан польского клуба «Легия» Артур Енджейчик не сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака».

Пресс-служба варшавской «Легии» сообщила, что Артур Енджейчик перенес операцию на сломанной ключице, которую защитник сломал в игре 16-го тура чемпионата Польши с «Ягеллонией». Футболист пропустит около двух месяцев и не примет участие во встрече Лиги Европы со «Спартаком».

Матч клубов из Польши и России пройдет в Варшаве 9 декабря. После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Легия», в активе которой шесть баллов, располагается на четвертой позиции. В случае победы московский клуб выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен приступил к тренировкам после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа. Игрок стал заниматься в расположении свого бывшего клуба «Оденсе».