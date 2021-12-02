Лавров предупредил об ответе России в случае «адских» санкций США по Украине

Москва, 2 декабря. Россия ответит, если США введут новые санкции из-за Украины. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «санкциях, которых еще не было».

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать», — подчеркнул Сергей Лавров.

Заявления Нуланд о возможных санкциях против России из-за Украины говорят о том, что Запад потерял культуру диалога, подчеркнул Лавров. Они потеряли культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, а также способность коллективно искать баланс интересов.

Ранее МИД России выразил надежду на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Между Москвой и Вашингтоном существуют проблемы в отношениях, говорят дипломаты.