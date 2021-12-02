Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:18
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
20:01
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе
20:00
Общество
Минздрав России утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
20:00
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров предупредил об ответе России в случае «адских» санкций США по Украине

Политика
Лавров предупредил об ответе России в случае «адских» санкций США по Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 декабря. Россия ответит, если США введут новые санкции из-за Украины. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «санкциях, которых еще не было».

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать», — подчеркнул Сергей Лавров.

Заявления Нуланд о возможных санкциях против России из-за Украины говорят о том, что Запад потерял культуру диалога, подчеркнул Лавров. Они потеряли культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, а также способность коллективно искать баланс интересов.

Ранее МИД России выразил надежду на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Между Москвой и Вашингтоном существуют проблемы в отношениях, говорят дипломаты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров предупредил об ответе России в случае «адских» санкций США по Украине
сша лавров нуланд
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать