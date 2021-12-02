Политолог Рар посоветовал ФРГ не извиняться перед Польшей за особые отношения с Россией

Берлин, 2 декабря. Правящие элиты Германии имеют твердое и четкое понимание того, что с Россией нельзя идти по пути конфронтации. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в эфире Youtube-канала Topinform.

Новое коалиционное правительство скоро начнет свою работу в ФРГ. Его возглавит немецкий политик Олаф Шольц.

Александр Рар отметил, что элиты Германии осознают необходимость договариваться с Россией для дальнейшего преодоления новых вызовов. Берлин не намерен идти с Москвой по пути конфронтации.

«Теперь требуется от Германии одно — чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией. И правильно, что имеет особые отношения с Россией, потому что эти отношения служат миру и стабильности во всей Европе, а не только для Германии», — назвал единственное условие политолог.

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Немецкий эксперт подчеркнул, что Берлин и Париж должны искать примирения, а не новых конфликтов с Москвой. Только в этом случае страны сумеют выстроить более автономную Европу, заключил политолог.

Как стало известно ранее, Александр Рар счел «Северный поток — 2» жизненно необходимым для Германии проектом. По его словам, ФРГ уже не пользуется ядерной энергетикой, а быстрый переход на солнечную и ветряную энергию невозможен.