Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:18
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
20:01
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе
20:00
Общество
Минздрав России утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
20:00
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рар посоветовал ФРГ не извиняться перед Польшей за особые отношения с Россией

Политика
Политолог Рар посоветовал ФРГ не извиняться перед Польшей за особые отношения с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 2 декабря. Правящие элиты Германии имеют твердое и четкое понимание того, что с Россией нельзя идти по пути конфронтации. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в эфире Youtube-канала Topinform.

Новое коалиционное правительство скоро начнет свою работу в ФРГ. Его возглавит немецкий политик Олаф Шольц.

Александр Рар отметил, что элиты Германии осознают необходимость договариваться с Россией для дальнейшего преодоления новых вызовов. Берлин не намерен идти с Москвой по пути конфронтации.

«Теперь требуется от Германии одно — чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией. И правильно, что имеет особые отношения с Россией, потому что эти отношения служат миру и стабильности во всей Европе, а не только для Германии», — назвал единственное условие политолог.

Политолог Рар посоветовал ФРГ не извиняться перед Польшей за особые отношения с Россией
flickr.com / martingerz2

Немецкий эксперт подчеркнул, что Берлин и Париж должны искать примирения, а не новых конфликтов с Москвой. Только в этом случае страны сумеют выстроить более автономную Европу, заключил политолог.

Как стало известно ранее, Александр Рар счел «Северный поток — 2» жизненно необходимым для Германии проектом. По его словам, ФРГ уже не пользуется ядерной энергетикой, а быстрый переход на солнечную и ветряную энергию невозможен.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар посоветовал ФРГ не извиняться перед Польшей за особые отношения с Россией
германия европа рар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать