Диана Арбенина отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Москва, 2 декабря. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала свою личную жизнь. В Сети распространяют слухи, что ее детей родила суррогатная мать, но это абсолютная нелепость, заявила звезда.

Арбенина стала мамой в 2010 году. Она родила двойняшек Артема и Марту в одной из американских клиник. На тот момент артистке было 35 лет. Имя отца своих наследников певица скрывает.

«У детей есть прекрасный папа, прекрасная мама, и все было так, как у остальных людей», — поделилась рокер с изданием «Слово и Дело».

Исполнительница хита «31-я весна» также заявила, что ее считают этаким «бойцовским псом» — очень жестким, воинствующим человеком. В реальности она очень мягкая и ранимая.

Лидер «Ночных снайперов» — очень плодовитый автор. Арбенина не только пишет песни, но и сочиняет стихи, рисует. Она создала саундтреки к таким фильмам как «День радио», «Мы из будущего — 2», «Любовницы».

Ранее Арбенина заявила, что у нее с детьми нет запретных тем. Однако Артем и Марта не интересуются отношениями матери и не спрашивают о своем отце, они ведут обычную жизнь подростков, сконцентрировавшись на себе.