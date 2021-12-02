Международный день борьбы за отмену рабства: рассказываем о важности даты

Генеральная Ассамблея ООН 2 декабря 1949 года приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Целью Международного дня борьбы за отмену рабства является искоренение современных форм рабства.

Современное рабство

В наши дни рабство запрещено, но оно все равно существует. Согласно данным Международной организации труда, на сегодняшний день насчитывается около 40 млн жертв различных форм современного рабства. Например, сюда можно отнести торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, детский труд, браки по принуждению, продажу девочек в качестве невест, передачу вдов по наследству, а также насильственную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах.

Рабство видоизменялось на протяжении многих веков. Помимо новых форм рабства существуют и старые виды. Согласно отчетам ООН, старые формы рабства заложены в традиционных верованиях и обычаях. Они являются результатом многолетней дискриминации в отношении наиболее уязвимых групп общества, включая представителей низших каст, племенных меньшинств и коренных народов.

Детское рабство

Детское рабство — это глобальная проблема человечества. Организация Объединенных Наций утверждает, что каждый десятый ребенок в мире вынужден работать. В целом число занятых детей составляет примерно 150 млн человек. Это противоречит Конвенции о правах ребенка, признающей «право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию».

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Принудительное рабство

Сейчас крепостного права хоть и не существует, но есть другие виды принудительного рабства. Принудительные работы затрагивает в большинстве своем трудящихся мигрантов, например, это подневольный труд домашней прислуги, работы в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе.

Торговля людьми

Торговля людьми подразумевает под собой вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, некоторые формы принуждения, похищение, мошенничество, злоупотребление властью путем финансового или иного выгодного подкупа. Также сюда можно отнести эксплуатацию проституции и других видов сексуальных услуг, а также извлечение органов на продажу. Характеризуется тем, что несогласие жертвы торговли не принимается во внимание. Если жертвой является ребенок, то это будет квалифицироваться как преступление даже в том случае, если не применялась сила.

Ранее сообщалось, омские правоохранители пресекли деятельность пособника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена на территории РФ). В ходе проверки было установлено, что задержанный мужчина поддерживал контакты с участником ИГ, который занимался вербовкой россиян.

1 Организация запрещена на территории РФ.