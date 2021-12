Китай гарантировал Эфиопии дальнейшую дипломатическую поддержку

Аддис-Абеба, 2 декабря. Министр иностранных дел Китая Ван И совершил рабочий визит в столицу Эфиопии. Дипломат встретился с заместителем премьер-министра Демеке Меконненом.

Deputy Prime Minister and Foreign Minister of #Ethiopia , H.E. @DemekeHasen has warmly welcomed the Foreign Minister of the People's Republic of #China , H.E Wang Yi upon his arrival in Addis Ababa, Bole International Airport. pic.twitter.com/jx9Xv7WKFm

Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества. Ванг И заверил эфиопских коллег в том, что Пекин продолжит оказывать посильную поддержку правительству африканской республики. Также он подчеркнул, что Китай выступает против любых попыток вмешательства иностранных акторов во внутренние дела государства.

In a joint press briefing w/ H.E. @DemekeHasen, China’s FM, H.E. Wang Yo said his visit today in #AddisAbaba demonstrates #China’s confidence in #Ethiopia & its support for the Govt of H.E. PM Abiy Ahmed. “China stands against any interference in Ethiopia’s domestic affairs.” pic.twitter.com/kuksturG39