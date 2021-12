Зампостпред РФ при ООН Полянский: мы призывали Запад не вмешиваться в дела Эфиопии

Аддис-Абеба, 2 декабря. Россия предупреждала коллективный Запад о необходимости невмешательства в эфиопский конфликт, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

#Polyanskiy: From the very beginning, we warned Western colleagues that they shouldn't interfere in the conflict in #Ethiopia, that they shouldn't try to do anything in a non-transparent way: be it with Tigrayan rebels or with????????government. Everything should be very transparent. pic.twitter.com/HE4A6EuEy7