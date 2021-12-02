Зампостпред РФ при ООН Полянский: мы призывали Запад не вмешиваться в дела Эфиопии

Аддис-Абеба, 2 декабря. Россия предупреждала коллективный Запад о необходимости невмешательства в эфиопский конфликт, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

#Polyanskiy: From the very beginning, we warned Western colleagues that they shouldn't interfere in the conflict in #Ethiopia, that they shouldn't try to do anything in a non-transparent way: be it with Tigrayan rebels or with????????government. Everything should be very transparent. pic.twitter.com/HE4A6EuEy7 — Russian Mission UN (@RussiaUN) November 30, 2021

«Мы с самого начала предупреждали западных коллег, что они не должны вмешиваться в конфликт на территории Эфиопии, что они не должны пытаться сделать что-либо непрозрачным способом с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) или правительством. Все должно быть максимально открыто», — заявил Полянский.

Однако вмешательство во внутренние дела суверенных независимых государств всегда считалось западными чиновниками чем-то естественным. Горький опыт Афганистана не помог Вашингтону извлечь из ситуации необходимые выводы, и после масштабного провала на Ближнем Востоке Белый дом обратил внимание на африканскую арену.

Жители Эфиопии отреагировали на агрессивную политику США и провели несколько акций протеста. Люди потребовали от западных игроков прекратить давление на легитимное правительство республики и не проводить махинации с балансом внутренних сил страны.