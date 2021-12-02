Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:18
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
20:01
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе
20:00
Общество
Минздрав России утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
20:00
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зампостпред РФ при ООН Полянский: мы призывали Запад не вмешиваться в дела Эфиопии

Весь мир
Зампостпред РФ при ООН Полянский: мы призывали Запад не вмешиваться в дела Эфиопии
russiaun.ru  / 

Аддис-Абеба, 2 декабря. Россия предупреждала коллективный Запад о необходимости невмешательства в эфиопский конфликт, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы с самого начала предупреждали западных коллег, что они не должны вмешиваться в конфликт на территории Эфиопии, что они не должны пытаться сделать что-либо непрозрачным способом с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) или правительством. Все должно быть максимально открыто», — заявил Полянский.

Однако вмешательство во внутренние дела суверенных независимых государств всегда считалось западными чиновниками чем-то естественным. Горький опыт Афганистана не помог Вашингтону извлечь из ситуации необходимые выводы, и после масштабного провала на Ближнем Востоке Белый дом обратил внимание на африканскую арену.

Жители Эфиопии отреагировали на агрессивную политику США и провели несколько акций протеста. Люди потребовали от западных игроков прекратить давление на легитимное правительство республики и не проводить махинации с балансом внутренних сил страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Зампостпред РФ при ООН Полянский: мы призывали Запад не вмешиваться в дела Эфиопии
африка эфиопия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать