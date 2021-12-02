Валя Карнавал назвала причину потери сознания после концерта

Москва, 2 декабря. Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал прокомментировала небольшой инцидент, который произошел с ней после концерта. Знаменитость потеряла сознание на глазах у публики.

После случившегося исполнительница поспешила успокоить поклонников в Instagram Stories и назвала причину произошедшего. По словам Карнавал, она переживает подобные приступы с самого детства.

«Помню, как в детстве дурачилися с братом, и после долгих догонялок и смеха в глазах темнело, а язык немел, и по спине рассыпались холодные мурашки», — поделилась блогер.

Такое же происходило с певицей на соревнованиях по легкой атлетике. Звезда TikTok утверждает, что после финиша она обычно падала на газон и отключалась, пишет «Вечерняя Москва».

Как пояснила Карнавал, она может потерять сознание из-за физического переутомления или эмоциональной нагрузки. При этом организму знаменитости неважно, счастье она испытывает или грусть. Сама блогер и ее семья уже привыкли к ее обморокам.

«Может, вас это шокировало! Но это просто потому, что я об этом нигде не говорила, но для меня это норма, и я живу так всю свою жизнь», — подытожила певица.

Pr Scr instagram.com / @karna.val

Напомним, Валя Карнавал потеряла сознание после концерта во время встречи с поклонниками. Знаменитость успел подхватить охранник, поэтому она не получила травм во время падения.