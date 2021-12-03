Правозащитники обвинили Израиль в отказе расследовать военные преступления в секторе Газа

Израильская некоммерческая организация «Бецелем» и базирующийся в секторе Газа Палестинский центр по правам человека (ПЦПЧ) опубликовали отчет о том, что власти еврейского государства не расследовали факты перестрелок, зафиксированных во время протестов в последние годы.

Речь в данном случае идет о беспорядках, происходивших вдоль границы анклава. В них погибли свыше 200 арабов, а тысячи получили ранения. Активисты считают, что их расследование усиливает аргументы в пользу необходимости вмешательства в ситуацию Международного уголовного суда (МУС).

Israel fails to investigate shootings that killed more than 200 Palestinians and wounded thousands at violent protests along Gaza frontierhttps://t.co/dcCAcpZx49 — DAILY SABAH (@DailySabah) December 2, 2021

Арабские выступления

Начиная с марта 2018 года жители сектора Газа еженедельно организовывали акции протеста на пересечении с израильской территорией. Изначально они были направлены на привлечение внимания к бедственному положению палестинских беженцев с территории современного Израиля, которые составляют три четверти населения региона, насчитывающего более 2 млн человек.

Однако вскоре силы исламистского движения ХАМАС, фактически контролирующего эту часть Палестины, возглавили эти протесты и попытались использовать их для ослабления израильско-египетской блокады, наложенной на территорию.

Федеральное агентство новостей /

После этого автобусы движения по меньшей мере раз в неделю привозили тысячи палестинцев в разные места вдоль границы с еврейским государством. В тот период выступления стали более агрессивными: активисты жгли автомобильные шины, пытались прорваться через разделительный забор и бросали через него камни и бутылки с зажигательной смесью.

Эти действия не могли не привести к противодействию со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Еврейские силы использовали против палестинцев слезоточивый газ, а также вели огонь резиновыми (а в ряде случаев и боевыми) пулями.

Такая ситуация продолжалась на протяжении 18 месяцев, до конца 2019 года.

Подведение итогов сопротивления

В докладе «Бецелем» и Палестинского центра по правам человека сообщается, что в результате столкновений на границе были убиты по меньшей мере 215 палестинцев, в том числе 47 человек в возрасте до 18 лет и 2 женщины. Ранения различной тяжести в общей сложности получили около 13 тысяч человек. При этом правозащитники заявляют, что большинство пострадавших было безоружно, а многие из них находились далеко от пограничного забора. Впрочем, не исключено, что данная цифра несколько преувеличена, так как не уточняется, при каких именно повреждениях человека включали в список.

Не обошлось и без жертв среди израильтян — по меньшей мере один солдат был убит снайперским огнем с палестинской территории, а еще несколько человек получили нелетальные повреждения.

Global Look Press / Ayman Ameen/Keystone Press Agency

Новый антиизраильский доклад

В документе, подготовленном правозащитниками, содержатся обвинения в адрес ЦАХАЛ. Там отмечается, что военные не стали проводить необходимое разбирательство, посвященное тем событиям, и не изучали приказы, отданные старшими командирами. В результате этого против участвовавших в насилии солдат не были приняты соответствующие меры.

По состоянию на апрель 2021 года, из 143 дел, переданных следователями военным прокурорам, 95 были закрыты без каких-либо дальнейших действий. Остальные все еще находятся на рассмотрении, и лишь одно из них, касающееся убийства 14-летнего палестинца, привело к реальному обвинительному заключению.

Rights groups say Israel failed to investigate shootings that killed over 200 Palestinians at violent protests along the Gaza border in 2018-2019, potentially strengthening a case for International Criminal Court intervention. Israel rejects the findings.https://t.co/XQi7vlYZuD — AP Middle East (@APMiddleEast) December 2, 2021

Тем не менее и в этом случае правозащитники недовольны исходом дела. Подсудимого признали виновным в «превышении полномочий, повлекшем угрозу жизни или здоровью», а поскольку он пошел на признание содеянного и всячески содействовал следствию, его приговорили всего лишь к месяцу общественных работ. По их мнению, это слишком слабое наказание за человеческую жизнь.

При этом правозащитники подчеркивают, что военный механизм по установлению фактов на данный момент рассмотрел только 234 случая гибели палестинцев, включая несколько смертельных инцидентов, не связанных с демонстрациями у границ Газы. В то же время тысячи случаев огня по выжившим протестующим никак не учитываются.

ЦАХАЛ опровергает выводы

В ответ на обнародование доклада «Бецелем» и ПЦПЧ израильские вооруженные силы опубликовали свое заявление. В нем они опровергли выводы правозащитников и сообщили, что все расследования ЦАХАЛ были проведены со всей необходимой тщательностью. Также они отчитались о том, что по меньшей мере двое военнослужащих по итогам этой работы были осуждены и приговорены к отбытию тюремного заключения во время несения службы, понижению в звании и испытательному сроку.

Касательно еще не рассмотренных дел представители оборонного ведомства еврейского государства отметили, что этот процесс продвигается медленно из-за необходимости углубленного рассмотрения и сложности событий, в которых имели место изучаемые происшествия. При этом в Армии обороны Израиля отметили, что «Бецелем» опирается на устаревшие данные в своих выводах.

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Международный уголовный суд

Вопрос палестино-израильского конфликта давно беспокоит международное сообщество. В ответ на внимание к существующей проблеме Организация Объединенных Наций (ООН) даже создала специальную комиссию по изучению фактов нарушения международных законов, совершенных Израилем против народа Палестины. Тем не менее это пока так и не привело к каким бы то ни было реальным результатам.

Федеральное агентство новостей /

В начале 2021 Международный уголовный суд года начал расследование возможных военных преступлений, совершенных Израилем и палестинскими боевиками в 2014 году.

Семь лет назад Тель-Авив одобрил нанесение точечных ударов по объектам ХАМАС после серии обстрелов территории еврейского государства. Тем не менее, вслед за получением данных о подготовке крупного теракта в стране, был дан ход проведению ограниченной наземной операции «Нерушимая скала», направленной на купирование опасности и уничтожение военной инфраструктуры исламистского движения.

Потери израильской стороны тогда достигли 69 человек убитыми и свыше 800 ранеными. В то же время в секторе Газа погиб 2141 человек, а более 10 тысяч получили различные повреждения.

Федеральное агентство новостей /

После начала разбирательства Тель-Авив отверг легитимность посвященного тем событиям расследования МУС. Власти еврейского государства обвинили суд в предвзятости и заявили, что израильская система правосудия и сама способна проводить собственные расследования, отвечающие международным стандартам.

И если власти ближневосточной страны докажут, что запущенные ими следственные действия будут заслуживать доверия, претензий со стороны Международного уголовного суда удастся избежать.

Впрочем, «Бецелем» и Палестинский центр по правам человека убеждены в том, что проводимое израильскими должностями лицами расследование не отвечает необходимым требованиям. Активисты утверждают, что Тель-Авив сконцентрирован исключительно на военном расследовании и не учитывает незаконную на их взгляд «политику открытого огня», практикуемую ВС страны во время протестов.

«Вместо этого они сосредоточены исключительно на солдатах низшего звена и на вопросе о том, действовали ли они вопреки этим незаконным приказам», — заявляют правозащитники.

Впрочем, нельзя не отметить, что израильская НКО, защищающая интересы палестинцев, финансируется преимущественно на средства европейских правительств. Так что не исключено, что интересы ее покровителей, защищающих арабское население региона, повлияли на итоговые выводы доклада.

Федеральное агентство новостей /

Как бы то ни было, участие ХАМАС в организации протестов вносит дополнительные сложности в разбирательство. Из-за них ситуация может рассматриваться Израилем не как превышение должностных полномочий правоохранителей в отношении демонстрантов, а как боевые действия против исламистского движения, признанного в стране террористической группировкой. В последнем случае применение силы в отношении палестинцев будет расцениваться как оправданное, не предусматривающее наказания для военнослужащих.

Позиции обеих сторон на произошедшее диаметрально противоположны, что и сказывается на многолетнем палестино-израильском конфликте, продолжающемся в регионе. И если арабское население заявляет о борьбе с «захватчиками», то еврейское — о защите от сил, не желающих признавать право Израиля на существование и регулярно атакующих территорию их государства.