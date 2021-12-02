Президент ЦАР Туадера: народ не позволит западным игрокам втянуть страну в конфликт

Банги, 2 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал оппозиционные партии вернуться в организационный комитет общенационального диалога, сообщает Revue Centrafricaine.

Глава государства выступил по случаю празднования Дня провозглашения республики. Лидер напомнил, что угрозы дестабилизации институтов страны по-прежнему реальны, и каждый человек, проживающий в ЦАР, обязан приложить усилия к борьбе с ними.

«Я призываю демократическую оппозицию проявить патриотизм, уделить особое внимание общественным интересам и вновь войти в состав организационного комитета республиканского диалога. Именно он принесет нам мир и взаимное доверие, к которым мы так стремимся. Народ ЦАР больше не будет терпеть насилие, поддерживаемое различными спонсорами и агитаторами. Людям надоело нести бремя политических блужданий», — заявил Туадера.

Ранее президент призвал центральноафриканцев отказаться от распрей и объединиться, чтобы совместными усилиями привести государство к процветанию.