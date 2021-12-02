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Минобороны РФ: в четырех регионах России начались масштабные учения снайперов

Армия
Минобороны РФ: в четырех регионах России начались масштабные учения снайперов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 2 декабря. Учения снайперских подразделений стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах принимают участие более 700 военнослужащих. В ходе учений снайперы пройдут курс специальной, тактической и огневой подготовок. Изучат в теории, а также применят на практике комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-М».

«Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению масштабных учений в рамках сборов в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», — говорится в сообщении.

В ходе маневров будут использоваться снайперские винтовки СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейские крупнокалиберные АСВК.

Ранее стало известно, что в Индонезии стартовали совместные морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.

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россия минобороны рф учения снайперы
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