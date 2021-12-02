Апелляционный суд Ливии вернул Сейфа аль-Ислама Каддафи в президентскую гонку

Сабха, 2 декабря. Апелляционный суд Ливии допустил сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама до участия в президентских выборах. Об этом сообщают официальные СМИ страны.

Корреспондент издания Al Arabya, присутствующий в зале заседания, рассказал, что судьи коллективным решением приняли претензию политика и вернули его в предвыборную гонку.

محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده إلى سباق الانتخابات الرئاسية في #ليبيا (وسائل إعلام محلية) — Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) December 2, 2021

Агентство EanLibya подтверждает информацию о допуске Сейфа Каддафи до президентских выборов. В сообщении говорится, что Апелляционный суд Сабхи удовлетворил его ходатайство.

Адвокат Халед аз-Заиди, представляющий интересы Каддафи-младшего, подал апелляцию еще 25 ноября. Заседание назначили в тот же день, однако ввиду неявки необходимого числа судей его неоднократно откладывали.

По словам юриста, на момент подачи документов в Высшую избирательную комиссию (ВИК) не было никаких препятствий для успешной регистрации. Итоги заседания в Сабхе тому подтверждение.

Ранее суд Ливии вернул нарушившего закон о выборах премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу в президентскую гонку. Он не сложил полномочия в установленные законодательством сроки.