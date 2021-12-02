Центральноафриканская соцсеть Turaco заменит местным жителям западные цифровые сервисы

Банги, 2 декабря. Центральноафриканские программисты провели презентацию своей новой разработки — социальной сети Turaco, предназначенной для жителей ЦАР. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Это нововведение является большим шагом для страны в области технологий. Теперь Центральноафриканская Республика может быть независимой от европейских технологий, так как никто не сможет иметь внешнего контроля над этой внутренней социальной сетью страны», — говорится в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Население высоко оценило разработку соотечественников. Зрители презентации рассказали корреспондентам Radio Lengo Songo о своих впечатлениях.

«Я преисполнена гордостью за блестящие умы нашей страны. Они смогли создать очень практичный продукт», — сообщила 26-летняя жительница Банги Роуз Бенам.

«Очень удобная социальная сеть, которая включает множество функций, полезных для повседневной жизни и общения. Я буду использовать ее, это точно», — согласился с соотечественницей Арсен Маго.

Turaco является многофункциональным продуктом. Программа предоставит пользователям удобный мессенджер, ленту местных новостей, радиоэфиры центральноафриканских станций и другие функции.

Ранее бенинский изобретатель презентовал министру связи ЦАР проект «Телевидение в каждый дом». Инициатива призвана обеспечить каждому жителю республики доступ к телевещанию.