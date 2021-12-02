Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:17
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
20:01
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе
20:00
Общество
Минздрав России утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
20:00
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центральноафриканская соцсеть Turaco заменит местным жителям западные цифровые сервисы

Весь мир
Центральноафриканская соцсеть Turaco заменит местным жителям западные цифровые сервисы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 2 декабря. Центральноафриканские программисты провели презентацию своей новой разработки — социальной сети Turaco, предназначенной для жителей ЦАР. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Это нововведение является большим шагом для страны в области технологий. Теперь Центральноафриканская Республика может быть независимой от европейских технологий, так как никто не сможет иметь внешнего контроля над этой внутренней социальной сетью страны», — говорится в материале издания.

Центральноафриканская соцсеть Turaco заменит местным жителям западные цифровые сервисы
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Население высоко оценило разработку соотечественников. Зрители презентации рассказали корреспондентам Radio Lengo Songo о своих впечатлениях.

«Я преисполнена гордостью за блестящие умы нашей страны. Они смогли создать очень практичный продукт», — сообщила 26-летняя жительница Банги Роуз Бенам.

«Очень удобная социальная сеть, которая включает множество функций, полезных для повседневной жизни и общения. Я буду использовать ее, это точно», — согласился с соотечественницей Арсен Маго.

Turaco является многофункциональным продуктом. Программа предоставит пользователям удобный мессенджер, ленту местных новостей, радиоэфиры центральноафриканских станций и другие функции.

Ранее бенинский изобретатель презентовал министру связи ЦАР проект «Телевидение в каждый дом». Инициатива призвана обеспечить каждому жителю республики доступ к телевещанию.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Центральноафриканская соцсеть Turaco заменит местным жителям западные цифровые сервисы
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать