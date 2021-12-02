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Милые еноты Шипун и Бусинка скрасили будни посетителей воронежского шиномонтажа

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 19:06
Общество
Милые еноты Шипун и Бусинка скрасили будни посетителей воронежского шиномонтажа
Prt Scr instagram.com  /  @veles_center_spb

Воронеж, 2 декабря. Забавные хищники помогают воронежскому шиномонтажу на проспекте Патриотов обслуживать своих посетителей.

Еноты Шипун, Бусинка, Тихон и Рони являются практически полноправными сотрудниками заведения и любят внимание. Владелец шиномонтажной по имени Юрий Титов купил первых енотов в Краснодарском питомнике 6 лет назад. А вот самку по имени Бусинка он приютил, когда от нее отказались прежние хозяева. Теперь милые животные развлекают посетителей шиномонтажа.

Правда, иногда они все-таки проказничают. К примеру, недавно разбили банку с мелочью, которую собрали для них посетители. Впрочем, зрелища «отмытых» денег только еще больше развеселило клиентов.

«Они за ночь через решетку перетащили их все в вольер. Прополоскали! И разложили. Картина была — мечта фальшивомонетчика! Деньги были отмыты» — рассказал владелец шиномонтажа Юрий Павлов.

Еноты очень любопытны и любят исследовать разные поверхности. Недавно в Екатеринбурге волонтерам пришлось снимать с дерева сбежавшего енота.

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