Банги, 2 декабря. Россия помогла восстановить Центральноафриканскую Республику и сделала ее сильной суверенной страной, считают аналитики портала Afrique Media.

По мнению журналистов издания, именно вклад Москвы спас ЦАР и вывел ее из состояния затяжного кризиса безопасности. Российские инструкторы, которые обучили национальную армию искусству военного ремесла, преобразовали ВС республики в эффективные войска.

«Благодаря усилиям России Центральноафриканская Республика смогла вернуть под контроль большую часть территорий, ликвидировать основные силы конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) и обеспечить безопасность мирного населения. Также российские специалисты значительно улучшили качество работы нашей таможни, что увеличило приток финансов в государственную казну. Это важный шаг на пути к процветанию ЦАР», — написано в статье.

В последний год Правительство Центральноафриканской Республики ускорило темпы модернизации основных институтов и занялось комплексным развитием страны. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.