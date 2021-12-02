Американист Васильев назвал главные темы на переговорах Лаврова и Блинкена

В Стокгольме завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Одной из главных тем для обсуждения стало обострение ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли в рамках министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Встреча состоялась в разгар очередного обострения между Россией, Америкой и Украиной. В частности, Блинкен заявил, что у Вашингтона якобы есть «доказательства» подготовки России к вторжению на Украину, и обвинил Москву в желании «дестабилизировать ситуацию» в Незалежной.

«Мы обеспокоены доказательствами того, что Россия разработала планы действий против Украины. Эти планы включают в себя усиление дестабилизации страны изнутри, а также крупномасштабные военные операции. Мы уже видели эту схему раньше, в 2014 году, когда Россия в последний раз вторглась на Украину. Они значительно увеличили количество солдат у границы и усилили дезинформацию. Мы наблюдали это в течение последних 24 часов», — заявил он во время выступления на пресс-конференции на уровне министров НАТО 1 декабря.

Блинкен перед началом переговоров сказал, что Россия и Украина должны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минского мирного процесса. И «лучший способ предотвратить кризис — дипломатия». Именно этого он ждет от Лаврова.

Глава российского МИД, в свою очередь, напомнил всем, что Москва готова к диалогу с Киевом.

«Мы, как заявил президент Путин, не хотим никаких конфликтов», — отметил Лавров.

Переговоры

Сами переговоры длились порядка 40 минут. Лавров в своем вступительном слове сказал, что считает эту встречу на полях ОБСЕ «важной», и отметил, что обе стороны подтвердили приверженность Хельсинкскому заключительному акту и другим международным документам, однако «трактуют стороны эти принципы по-разному». Также глава МИД уделил внимание ситуации на Украине.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Американские коллеги не раз говорили, что хотят помочь, не разрушая «нормандский формат», восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации. Готовы к этому. Будет интересно услышать пояснения Блинкена тех заявлений, сделанных только что на пленарном заседании. Он назвал пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация. С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», — говорится во вступительном слове.

????С.В.#Лавров в ходе встречи с @SecBlinken:



???????????????? Нет сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния (оно действительно напряженное) заключается в поиске баланса интересов.



????https://t.co/jS48Sd6acw pic.twitter.com/BPRl67OzC4 — МИД России ???????? (@MID_RF) December 2, 2021

После встречи Блинкен написал у себя в Twitter, что США намерены придерживаться Минских соглашений для урегулирования конфликта.

«Дмитрий Кулеба и я сегодня продолжили наш обмен мнениями о агрессии России в отношении Украины. Я вновь подтвердил поддержку Соединенными Штатами полного выполнения Минских соглашений как наилучшего пути для мирного, дипломатического разрешения конфликта», — написал он.

.@DmytroKuleba and I today continued our exchange on Russia’s ongoing aggression towards Ukraine. I reconfirmed the United States’ support for the full implementation of the Minsk agreements as the best way forward for a peaceful, diplomatic resolution of the conflict. pic.twitter.com/2gzpqLSOkK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 2, 2021

Один из американских чиновников охарактеризовал встречу как «серьезную, трезвую и деловую», при этом какого-то конкретного прорыва стороны не добились, но согласились продолжить диалог по Украине.

Blinken-Lavrov talks on Ukraine serious, senior U.S. official says https://t.co/7UlqEGYp3G — Devdiscourse (@dev_discourse) December 2, 2021

Нет полномочий

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, во время непродолжительных переговоров стороны обсуждали три темы — это обстановка в Восточной Европе, включая обострение вокруг Украины; недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о перемещении воинского контингента Альянса ближе к границам Белоруссии и России, а также ситуация с высылкой дипломатов и возможные переговоры Путина с Байденом.

По словам Васильева, даже если стороны к чему-то и пришли, они не будут делать заявления сходу, — у Блинкена и Лаврова нет таких полномочий, им нужно проконсультироваться с Кремлем и Белым домом.

«Пока нет комментариев, хотя они могут и последовать, когда стороны проконсультируются. Если Лавров проинформирует президента России, а Блинкен — Белый дом, то, может, будет что-то сделано более артикулировано. Потому что такие договоренности, что называется «на ходу», требуют утверждения, чтобы не был какой-то разговор ради разговора и было понятно, что достигнуты договоренности. Поэтому нужно просто подождать. Белый дом и Кремль должны согласовать шаги, о которых договорились министры иностранных дел, чтобы объявить, что они, возможно, деэскалируют напряженность вокруг Украины и Восточной Европы. Возможно, галочки были поставлены и стороны договорились. Нужно подождать какого-то лага, потому что, даже если договоренность и достигнута, нужно согласовать с Вашингтоном и Москвой», — сказал американист.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению эксперта, сейчас гораздо важнее, чтобы ситуация «не вышла из-под контроля».

«Это важнее, чем дежурные фразы: «стороны обсудили пути улучшения отношений». Подобное мы слышали после визита Нуланд в Москву и после визита Бернса в Москву, но эти визиты не только ничего не улучшили, но и ухудшили», — заключил Васильев.

На фоне ожесточенного дипломатического противостояния и взрывоопасной обстановке в Донбассе любые двусторонние шаги, переговоры и обсуждения следует воспринимать как позитивный фактор. Возможно, что в результате встречи глав дипломатических ведомств России и США на полях ОБСЕ сторонам удастся запустить буксующий двусторонний диалог и не допустить перехода ВСУ в наступление.