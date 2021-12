Американист Васильев назвал главные темы на переговорах Лаврова и Блинкена

В Стокгольме завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Одной из главных тем для обсуждения стало обострение ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли в рамках министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Встреча состоялась в разгар очередного обострения между Россией, Америкой и Украиной. В частности, Блинкен заявил, что у Вашингтона якобы есть «доказательства» подготовки России к вторжению на Украину, и обвинил Москву в желании «дестабилизировать ситуацию» в Незалежной.

Блинкен перед началом переговоров сказал, что Россия и Украина должны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минского мирного процесса. И «лучший способ предотвратить кризис — дипломатия». Именно этого он ждет от Лаврова.

Глава российского МИД, в свою очередь, напомнил всем, что Москва готова к диалогу с Киевом.

Сами переговоры длились порядка 40 минут. Лавров в своем вступительном слове сказал, что считает эту встречу на полях ОБСЕ «важной», и отметил, что обе стороны подтвердили приверженность Хельсинкскому заключительному акту и другим международным документам, однако «трактуют стороны эти принципы по-разному». Также глава МИД уделил внимание ситуации на Украине.

После встречи Блинкен написал у себя в Twitter, что США намерены придерживаться Минских соглашений для урегулирования конфликта.

.@DmytroKuleba and I today continued our exchange on Russia’s ongoing aggression towards Ukraine. I reconfirmed the United States’ support for the full implementation of the Minsk agreements as the best way forward for a peaceful, diplomatic resolution of the conflict. pic.twitter.com/2gzpqLSOkK