«Людям семьи кормить нужно»: Путин раскритиковал условия оплаты труда шахтеров

Москва, 2 декабря. Условия, вынуждающие горняков рисковать жизнью, являются причинами аварий на российских шахтах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда, подчеркнул глава государства, подводя итоги совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

По его словам, согласно трудовому законодательству, условно-постоянная часть дохода шахтеров включает в себя оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок. Она также включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам и месячным окладам за труд во вредных условиях, что становится стимулом для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности.

«И обвинять их [шахтеров] в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — акцентировал внимание российский лидер.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, под землей в тот момент находились 85 человек. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе спасатели. Прокуроры выявили почти 450 нарушений законодательства о промышленной, пожарной безопасности и труде на шахтах Кузбасса после трагедии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.