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Компания HBO потратила 30 миллионов долларов на отмененный приквел «Игры престолов»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 18:48
Общество
Компания HBO потратила 30 миллионов долларов на отмененный приквел «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Пилотный выпуск приквела «Игры престолов», который в итоге так и не увидел свет, обошелся компании HBO в 30 миллионов долларов. Об этом говорится в новой книге Tinderbox: HBOʼs Ruthless Pursuit of New Frontiers журналиста Джеймса Эндрю Миллера.

Речь идет о проекте «Долгая ночь», события которого должны были происходить за тысячи лет до того, о чем повествует оригинальный сериал. Сценаристом была назначена Джейн Голдман, а HBO заказала первый эпизод.

Однако когда экс-глава направления развлечений WarnerMedia Боб Гринблатт увидел результат, он понял, что приквел «просто не работает». Кроме того, качество проекта не соответствовало «Игре престолов».

Заменой отмененному приквелу в итоге стал «Дом дракона». Чтобы снова не тратить крупную сумму на пилотную серию, для него заказали сразу целый сезон.

Ранее звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сравнил сериал с киновселенной Marvel. В кинокомиксах актеру понравилась легкость проектов.

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игра престолов hbo приквел
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