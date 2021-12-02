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Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине

Политика
Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением сумел предотвратить государственный переворот, который был запланирован на 1 декабря, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Глава государства 26 ноября сделал громкое заявление о том, что он владеет информацией о готовящемся государственном перевороте, к организации которого якобы причастен местный олигарх Ринат Ахметов.

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот — Прим. ФАН), политические настроения в обществе явно начали меняться», — сказал Подоляк.

Как стало известно ранее, участники массовых протестов в Киеве потребовали отставки Зеленского. Активисты также призвали провести в стране досрочные парламентские выборы.

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украина зеленский госпереворот
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