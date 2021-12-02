Долину назвали претенденткой на место покойного Градского в «Гoлосе»

Москва, 2 декабря. Первый канал ищет замену скончавшемуся от инфаркта мозга Александру Градскому. И это должен быть не молодой исполнитель, а такая опытная артистка, как Лариса Долина, считает певица Ольга Кодолова.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября. Теперь зрители гадают, кто займет его судейское кресло в вокальном шоу «Голoс». По мнению Кодоловой, для руководства Первого канала это «непростая задачка».

«Они будут все-таки искать человека, у которого есть высшее музыкальное образование, статус, стаж, заслуги и медали. Думаю, что Лариса Долина — как раз один из претендентов, так как она еще и возглавляет кафедру высшего учебного учреждения», — поделилась артистка с изданием «Утро-Новости».

В сентябре Градский перенес коронавирус, болезнь у него протекала в тяжелой форме. Поклонники музыкально проекта выразили желание, чтобы мэтра заменил его сын, сообщает «Вечерняя Москва».

На съемки нескольких выпусков шоу он приезжал на каталке, рядом с Градским постоянно дежурили врачи. В последнее время его здоровье действительно сильно ухудшилось, но композитор старался не обращать на это внимания.