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Министр экономики ЦАР о памятнике россиянам: имеет высокую ценность для нации

Весь мир
Министр экономики ЦАР о памятнике россиянам: имеет высокую ценность для нации
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 2 декабря. Памятник российским инструкторам, установленный в столице ЦАР, имеет высокую ценность для нации, считает министр экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики Феликс Молуа.

В центре культурного объекта расположены два отечественных специалиста. Один из них смотрит вдаль через бинокль. По бокам от россиян стоят бойцы национальной армии (FACA), позади — мать с ребенком, которую защищают герои памятника.

«Это историческая достопримечательность. Мы благодарны нашим вооруженным силам и их союзникам за смелость и отвагу. Они защитили нашу страну. Мы стали свидетелями события, которое в свое время потрясло республику. Если бы не помощь россиян, это бы обернулось катастрофой для государства и всех его институтов», — заявил Молуа.

Обучение у отечественных специалистов позволило национальной армии дать отпор боевикам и ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Победа над радикальными формированиями вернула в страну мир и порядок.

Подробнее о том, каких успехов добились бойцы правительственных войск ЦАР благодаря тренировкам с российскими инструкторами, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Министр экономики ЦАР о памятнике россиянам: имеет высокую ценность для нации
Федеральное агентство новостей /

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африка цар
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