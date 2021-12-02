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МИД Украины: Лукашенко «сжег мосты» заявлением о признании Крыма российским

Политика
МИД Украины: Лукашенко «сжег мосты» заявлением о признании Крыма российским
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 2 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Киевом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко недавно сказал, что намерен посетить полуостров Крым. По словам президента Белоруссии, Крым де-факто и де-юре стал территорией РФ после референдума. На Украине остро отреагировали на слова белорусского лидера.

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба говорил, что Украина будет оценивать действия Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова. Украинский министр уточнял, что если Белоруссия признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

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украина россия белоруссия крым
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