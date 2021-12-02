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Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в январе

Экономика
Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в январе
wikimedia.org  /  Gryffindor

Москва, 2 декабря. Переговоры министров стран ОПЕК+ завершились принятием решения о сохранении базового плана восстановления добычи нефти в январе на 400 баррелей в сутки, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК.

Согласие на восстановление добычи в рамках оговоренных объемов дали все участники соглашения. Помимо этого, было принято решение о продлении плана компенсации перепроизводства до июня 2022 года. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 января.

Как отмечается в коммюнике, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в январе на 109 тысяч баррелей в сутки каждая, до 10,122 млн баррелей. Министры стран ОПЕК+ продолжат мониторинг рынка на предмет влияния пандемии и в будущем могут скорректировать план по наращиванию производства, следует из документа.

Стоимость нефти эталонного сорта Brent ранее впервые с августа опустилась ниже 67 долларов за баррель. Вместе с тем наблюдается и снижение котировок марки WTI до 64 долларов за бочку.

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нефть мировая экономика ОПЕК+
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