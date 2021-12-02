Перенесший сердечный приступ Эриксен возобновил тренировки с мячом

Оденсе, 2 декабря. Датский футболист Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время 16-го чемпионата Европы, приступил в тренировкам с мячом.

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен начал тренироваться с молодежной командой своего бывшего клуба «Оденсе». Соответствующую информацию представили журналисты Sky Sports.

Во время первого матча сборной Дании на Евро-2020 против Финляндии Эриксен упал на газон и не смог самостоятельно подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь, а затем увезли в больницу. Позже выяснилось, что Эриксен перенес остановку сердца. «Интер» не стал разрывать контракт с 29-летним футболистом, однако пока полузащитнику запрещено выступать в матчах чемпионата Италии, так как у него установлен кардиовертер-дефибриллятор.

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