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США ввели санкции против 12 граждан и 20 компаний из Белоруссии

Политика
США ввели санкции против 12 граждан и 20 компаний из Белоруссии
pixabay.com

Вашингтон, 2 декабря. Белоруссия попала под действие нового пакета санкций со стороны США. О них 2 декабря сообщили на сайте американского министерства финансов.

Ограничения распространяются на 20 граждан Белоруссии, 12 организаций и 3 воздушных судна. В черном списке, в том числе, оказался бизнесмен, средний сын президента республики Александра Лукашенко Дмитрий.

В этот же день о санкциях против Минска объявили в Евросоюзе. Они распространяются на 11 субъектов хозяйствования и 11 белорусских граждан. Ограничения со стороны Брюсселя связаны с миграционным кризисом на польской границе.

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