США ввели санкции против 12 граждан и 20 компаний из Белоруссии

Вашингтон, 2 декабря. Белоруссия попала под действие нового пакета санкций со стороны США. О них 2 декабря сообщили на сайте американского министерства финансов.

Ограничения распространяются на 20 граждан Белоруссии, 12 организаций и 3 воздушных судна. В черном списке, в том числе, оказался бизнесмен, средний сын президента республики Александра Лукашенко Дмитрий.

В этот же день о санкциях против Минска объявили в Евросоюзе. Они распространяются на 11 субъектов хозяйствования и 11 белорусских граждан. Ограничения со стороны Брюсселя связаны с миграционным кризисом на польской границе.