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Директор ФБР Мира Тэрада сравнила с пытками содержание заключенных в американских тюрьмах

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 18:35
Политика
Директор ФБР Мира Тэрада сравнила с пытками содержание заключенных в американских тюрьмах
pxhere.com  /  PxHere

Санкт-Петербург, 2 декабря. Условия содержания заключенных в американских тюрьмах трактуются однозначно — это пытки, направленные на физический и психический слом человека. С таким заявлением выступила директор основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

В ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» российская правозащитница поделилась собственной историей содержания в тюрьме в США. По словам Тэрада, американские пенитенциарные структуры преследуют цель сломать человеческую личность. Как отметила директор ФБР, человеку в американской тюрьме не оказывается медицинская и психологическая помощь, заключенных содержат в кандалах, не дают спать и морят голодом.

«Мой вес не превышал 50 кг, я постоянно находилась в кандалах, когда меня перемещали. Меня продолжали держать в кандалах после отбывания срока. Я содержалась в изоляторе более 10 месяцев при ярком свете, без свежего воздуха, мне не оказывалась медицинская помощь. Я получила травму ноги, мне требовалась операция — я ее не получила. На протяжении двух лет я не знала, как выгляжу, который час, какое время суток, мне не давали спать», — перечислила Мира Тэрада нарушения американских силовиков.

Директор ФБР Мира Тэрада сравнила с пытками содержание заключенных в американских тюрьмах
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Американские власти выстроили жесткую репрессивную систему, подавляющую не только заключенных, но и правозащитников и просто неравнодушных граждан. Ранее директор ФБР рассказала о механизмах расправы над гражданами, которые пытаются сообщить в СМИ и полицию о преступлениях тюремных надзирателей.

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