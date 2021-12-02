Аналитик Пикин заявил о незаинтересованности России и ФРГ в затягивании запуска «СП-2»

Москва, 2 декабря. Россия и Германия не заинтересованы в затягивании процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в своей статье написал, что Москва и Берлин якобы специально затягивают запуск трубопровода из-за приостановки процедуры сертификации.

«А в чем корысть-то? Немцы получают газ дороже, чем могли бы получать, если бы был "Северный поток — 2". Так что экономического смысла затягивать у немцев точно нет», — отметил Пикин в интервью RT.

Аналитик подчеркнул, что российская сторона, в частности компания «Газпром», также не заинтересована в затягивании открытия газопровода.

Как стало известно ранее, МИД Германии не увидел в «Северном потоке — 2» угрозы для Украины. По словам представителя ведомства Кристофера Бургера, Берлин отвергает санкции США против трубопровода.