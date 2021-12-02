Собчак предложила провести бесплатный корпоратив в любом городе России

Москва, 2 декабря. Известная российская телеведущая Ксения Собчак предложила подписчикам своего Telegram-канала принять участие в новогоднем корпоративе. Она готова отправиться в любой город и провести торжество бесплатно.

Собчак назвала себя «хорошей кандидатурой» в качестве ивент-менеджера. Звезда выступит в роли ведущей, а ее команда снимет торжество, смонтирует и покажет ролик на ее YouTube-канале.

«От вас нужно только хорошее настроение и открытый, готовый к экспериментам коллектив. Присылайте краткий рассказ о себе и вашей компании на почту», — написала Собчак.

Скандальная блондинка является одной из самых высокооплачиваемых ведущих России. Цены на ее услуги варьируются от 4,5 до 5,5 млн рублей. Примерно такой же гонорар просит Иван Ургант. А Игорь Верник, Николай Басков и Гарик Харламов согласны провести мероприятие за 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян останутся без новогодних корпоративов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом многие работодатели планируют в конце года поздравить своих сотрудников в онлайн-формате.