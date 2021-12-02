Вячеслав Мясников поделился секретом долгой семейной жизни

Москва, 2 декабря. Звезда шоу «Уральские пельмени» и актер Вячеслав Мясников рассказал, как ему удается сохранять брак со своей супругой Надеждой, с которой они воспитывают троих сыновей. По словам артиста, причина их крепкого союза — его отъезды на гастроли.

Мясников обратил внимание, что в июне следующего года они с женой отметят 20 лет супружеской жизни. По словам юмориста, они с супругой особо не ссорятся. Актер поделился секретом долгой семейной жизни в интервью kp.ru.

«Я же часто уезжаю на гастроли. И каждый раз, когда приезжаю, радость от встречи переполняет всех. Поэтому мой вам совет — чаще уезжайте на гастроли», — пошутил артист.

На самом деле Мясников старается как можно больше времени проводить дома, чтобы находиться рядом с сыновьями. Участник «Уральских пельменей» опасается, что мальчики будут помнить о своем детстве только его поездки на гастроли.

Что касается супруги, то с ней актер познакомился еще во время учебы в институте. По словам юмориста, тогда его жена училась на инженерном факультете. Однако в итоге их свел вместе КВН, в который они оба играли.

«Как сейчас помню, она тогда пела песню группы «Демо». Там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже», — поделился юморист.

Минувшим летом в семье Вячеслава Мясникова произошла трагедия — ушел из жизни его отец. Причиной смерти мужчины стали последствия коронавируса.