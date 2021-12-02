Политолог Бортник объяснил, почему Байдену невыгодны санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 2 декабря. Соединенные Штаты продолжают угрожать санкциями против газопровода «Северный поток — 2». Однако в действительности мнения о необходимости данных ограничений среди американских политических элит абсолютно противоположны.

Некоторые члены Конгресса США действительно настаивают на введении санкций в отношении «СП-2». В то же время сам президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также его сторонники выступают категорически против такого сценария. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник во время выступления в эфире телеканала «Наш».

«Сейчас решается, введет ли Конгресс США реальные санкции в отношении "Северного потока — 2". Если он введет санкции против "СП-2", то встреча между Путиным и Байденом в значительной мере потеряет смысл и потеряет большую часть повестки. И это будет очень серьезная проблема», — заявил эксперт.

По словам аналитика, на фоне происходящего задержка с сертификацией российско-немецкого газопровода вызывает некоторые опасения. Как считает Бортник, именно «СП-2» на данный момент является одним из залогов мира между США и Россией, и мира на международной политической арене в целом.

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«Для меня плохим признаком является то, что откладывается сертификация "Северного потока — 2". Я и раньше говорил, что мир сейчас, возможно, держится на тоненькой ниточке трубопровода "СП-2". И для меня не очень хороший признак то, что эта встреча откладывается», — отмечает политолог.

Эксперт уверен, что дальнейшая судьба Украины, а во многом и всего мирового устройства будет зависеть от грядущей встречи президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Однако, чтобы она прошла действительно успешно, главе Белого дома важно не допустить введение санкций против «Северного потока — 2». В противном случае лидеры двух стран вряд ли смогут прийти к взаимным договоренностям.

«Формальная дипломатия в современном мире вообще теряет свою роль. Все сводится к личным контактам лидеров государств и их офисов. Поэтому у Байдена сейчас задача — не допустить введение этих санкций против "СП-2". Вот если он с этим справится, то встреча с Путиным может быть эффективна, и будут возможны какие-то плодотворные договоренности, в том числе для Байдена. Если нет, то будет очень сложно договориться», — подчеркнул политолог Руслан Бортник.

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