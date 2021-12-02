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Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
pixabay.com  / 

Москва, 2 декабря. Пошлина на экспорт металлолома составит 100 евро за тонну вместо 70 евро, постановление о повышении пошлины на экспорт металлолома 30 ноября подписал Мишустин. Обозреватель Артемий Руст видит в этом решении пользу для России и проблему для Украины, передает издание «Русские онлайн». Мера приведет к снижению экспорта сырья и цен на внутреннем рынке, что положительно скажется на нашей экономике. Экспорт лома из Евросоюза запрещен, Киргизия и Казахстан ведут экспортные операции в рамках партнерства ЕАЭС. Руст полагает, что крупнейшему импортеру российского сырья Турции нужно будет искать альтернативу на Украине, но есть проблема.

За год экспорт украинского лома вырос в 15 раз, при этом украинская металлургическая отрасль уже полгода назад заявляла о нехватке сырья из-за некачественного экспорта. Спасение украинской металлургии — в введении экспортных пошлин по примеру России, чему мешает безмерная жадность Украины. Киев едва ли откажется от оплачиваемой помощи турецким партнерам, резюмировал Руст.

Ранее ФАН приводил мнение украинского эксперта по энергетике Владимира Омельченко. Он предполагает полную потерю Украиной энергетической самостоятельности.

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