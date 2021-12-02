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Журналист Путконен призвал «отремонтировать» систему правосудия Финляндии

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 18:05
Политика
Журналист Путконен призвал «отремонтировать» систему правосудия Финляндии
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Санкт-Петербург, 2 декабря. Система правосудия Финляндии сильно изменилась за последние три года. Об этом заявил журналист Янус Путконен.

Он принял участие в пресс-конфереции Медиагруппы «Патриот», которая была посвящена нарушению прав человека в США. Героем эфира также стала глава российского ФБР (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада, которая была похищена американцами из Финляндии и провела 888 дней в тюрьме по ложному обвинению.

Тэрада рассказала, что Януса Путконена хотели в родной Финляндии отправить за решетку как неугодного. Он был вынужден бежать, и сейчас проживает в Донбассе.

«Наша система правосудия была полностью изменена политическими нормативами. Нам нужно изменить эту систему, отремонтировать ее как можно быстрее», — сказал журналист.

По его словам, он живет в ЛНР и удаленно работает главным редактором финской газеты.

«С тех пор, как я покинул свою родину, я стал бездомным и не вижу никакой возможности вернуться обратно, к сожалению», — добавил Путконен.

Во время пресс-конференции также выступил правозащитник Иван Мельников. Он потребовал привлечь к ответственности премьера Финляндии, которая виновна в похищении Миры Тэрада.

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Все новости / Политика / Журналист Путконен призвал «отремонтировать» систему правосудия Финляндии
финляндия Тэрада путконен
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