Санкт-Петербург, 2 декабря. Система правосудия Финляндии сильно изменилась за последние три года. Об этом заявил журналист Янус Путконен.

Он принял участие в пресс-конфереции Медиагруппы «Патриот», которая была посвящена нарушению прав человека в США. Героем эфира также стала глава российского ФБР (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада, которая была похищена американцами из Финляндии и провела 888 дней в тюрьме по ложному обвинению.

Тэрада рассказала, что Януса Путконена хотели в родной Финляндии отправить за решетку как неугодного. Он был вынужден бежать, и сейчас проживает в Донбассе.

«Наша система правосудия была полностью изменена политическими нормативами. Нам нужно изменить эту систему, отремонтировать ее как можно быстрее», — сказал журналист.

По его словам, он живет в ЛНР и удаленно работает главным редактором финской газеты.

«С тех пор, как я покинул свою родину, я стал бездомным и не вижу никакой возможности вернуться обратно, к сожалению», — добавил Путконен.

Во время пресс-конференции также выступил правозащитник Иван Мельников. Он потребовал привлечь к ответственности премьера Финляндии, которая виновна в похищении Миры Тэрада.