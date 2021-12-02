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Юрист Соловьев оценил вероятность лишения Рашкина свободы из-за незаконной охоты

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 18:03
Общество
Юрист Соловьев оценил вероятность лишения Рашкина свободы из-за незаконной охоты
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 2 декабря. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконной охоте с использованием служебного положения. Юрист Иван Соловьев в эфире Общественной Службы Новостей рассказал, какой может быть вынесен приговор в отношении парламентария.

Полицейский вместе с сотрудником лесничества в ночь на 29 октября остановили машину Рашкина и в ходе осмотра обнаружили в багажники убитого лося. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). Наказание по ней подразумевает штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Для расследования уголовного дела, и для суда будут важны как смягчающие вину обстоятельства, так и отягчающие. В данном случае, признание Рашкиным своей вины, а также то, что он возместил причиненный ущерб, то есть купил новое животное, могут являться смягчающими обстоятельствами. Также могут являться смягчающими обстоятельствами состояние здоровья, а мы знаем, что сейчас у него операция», — объяснил Соловьев.

По его словам, скорее всего, Рашкина приговорят к условному сроку. При этом, как считает юрист, многое будет зависеть от показаний свидетелей.

Валерий Рашкин в настоящее время находится на лечении в больнице. Информацию о госпитализации депутата подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. При этом руководитель коммунистов не стал уточнять ни причин, ни деталей о состоянии здоровья однопартийца.

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