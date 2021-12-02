Замглавы МИД Польши Пшидач анонсировал санкции ЕС против 11 компаний Белоруссии

Варшава, 2 декабря. Пятый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии содержит экономические ограничения против 11 юридических лиц. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Как отметил польский дипломат в ходе брифинга, в пятый пакет санкций входят ограничения против компаний, которые якобы «способствовали нагнетанию миграционного кризиса», а также некоторые другие организации, занимающиеся промышленным производством. По словам Пшидача, под удар попали субъекты химического производства и поставщики автозапчастей.

«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйствования Белоруссии. Это, конечно, с одной стороны те субъекты, которые непосредственно участвовали в намеренном препровождении мигрантов и их аккумулирование на территории Белоруссии, а потом транспорт на границе, но и также субъекты химического сектора, авиационного сектора, сектора, занимающегося частями автомобилей», — объяснил польский дипломат.

Ранее СМИ сообщали о возможных санкциях Евросоюза против Белоруссии. Как передавали источники в Еврокомиссии, ограничения должны были затронуть не только предприятия, но и 45 высокопоставленных должностных лиц.