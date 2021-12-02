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Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Тунисе

Весь мир
Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Тунисе
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 2 декабря. Сотрудники Национальной компании тунисских железных дорог (SNCFT) провели забастовку, в результате которой движение поездов в столице и ее окрестностях оказалось полностью парализованным.

В заявлении SNCFT говорится, что в настоящий момент ведутся работы по решению этой проблемы, чтобы возобновить в штатном режиме деятельность организации. Со своей стороны, работники компании утверждают, что причиной протеста послужила задержка зарплат.

Так, генеральный секретарь Всеобщего профсоюза Нуреддин Таббуби заявил в интервью для местных СМИ, что ситуация с выплатами приняла опасный оборот, демонстрируя более глубокие проблемы внутри страны. По его словам, настоящим ключом к реформированию государственных экономических и социальных институтов могут стать политические преобразования. При этом Таббуби сослался на «исключительные меры», инициированные президентом Каисом Саидом в июле 2021 года.

Тогда на фоне массовых протестов в столице и других городах Туниса глава республики издал указ о заморозке работы законодательного совета, снятии неприкосновенности с депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Многие политические партии отвергают исключительные решения Саида и считают их «переворотом против Конституции», в то время как другие поддерживают их и рассматривают как «корректировку хода революции 2011 года».

Одновременно с протестами машинистов поездов национальные организации и представители гражданского общества Туниса призвали провести 10 декабря всеобщую забастовку в провинции Сфакс на юге страны. Причиной на этот раз называют двухмесячное отсутствие уборочных работ и накопление мусора на улицах городов.

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тунис
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