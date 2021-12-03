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В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний

Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
Федеральное агентство новостей  / 

В Дамаске прошла большая выставка товаров из Ирана. Свою продукцию там представили 164 компании различных направлений из этой ближневосточной страны.

В павильонах масштабного мероприятия побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

В интервью ФАН помощник главы Сирийско-иранской торговой палаты Джордж Дауд подчеркнул, что большинство предприятий из двух союзных стран сейчас стремятся к сотрудничеству. Они хотят работать вместе в области инвестиций или напрямую, посредством развития деловых отношений с государственным или частным сектором.

Чиновник отметил, что Сирия является индустриальной страной с хорошей инфраструктурой в текстильной и пищевой промышленности, что привлекает Иран, заинтересованный в обмене специалистами и технологиями.

Презентация товаров из Исламской Республики проходила в выставочном центре сирийской столицы на протяжении пяти дней. Ее проведение было организовано в соответствии с условиями двустороннего соглашения между Дамаском и Тегераном, чтобы позже перейти от демонстрации продуктов и отраслей к их выходу на местный рынок.

В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
Федеральное агентство новостей /

Свои стенды на выставке разместили как крупные, так и относительно небольшие фирмы, работающие в различных областях:

  • медицинские технологии;
  • строительство;
  • архитектура;
  • сельское хозяйство;
  • животноводство и птицеводство;
  • нефть, газ и нефтехимия;
  • полицейское и охранное оборудование;
  • продукты питания;
  • вода и электричество;
  • сталелитейная промышленность;
  • информационные технологии;
  • торговое оборудование;
  • автопром;
  • текстиль;
  • бытовая техника и др.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Ами и глава сирийского ведомства нефти и минеральных ресурсов Бассам Тама. После этого они провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы развития сотрудничества. Особое внимание тогда они уделили темам модернизации и обмену технологическими знаниями, а также реализации уже запущенных совместных инициатив на всех уровнях.

В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
Федеральное агентство новостей /

 

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сирия иран выставка
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