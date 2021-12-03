В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний

В Дамаске прошла большая выставка товаров из Ирана. Свою продукцию там представили 164 компании различных направлений из этой ближневосточной страны.
В павильонах масштабного мероприятия побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.
В интервью ФАН помощник главы Сирийско-иранской торговой палаты Джордж Дауд подчеркнул, что большинство предприятий из двух союзных стран сейчас стремятся к сотрудничеству. Они хотят работать вместе в области инвестиций или напрямую, посредством развития деловых отношений с государственным или частным сектором.
Чиновник отметил, что Сирия является индустриальной страной с хорошей инфраструктурой в текстильной и пищевой промышленности, что привлекает Иран, заинтересованный в обмене специалистами и технологиями.
Exhibition of Iranian products opens in Damascushttps://t.co/zoRrYCOOrI— ICCIMA (@IranChamber) November 30, 2021
Презентация товаров из Исламской Республики проходила в выставочном центре сирийской столицы на протяжении пяти дней. Ее проведение было организовано в соответствии с условиями двустороннего соглашения между Дамаском и Тегераном, чтобы позже перейти от демонстрации продуктов и отраслей к их выходу на местный рынок.
Свои стенды на выставке разместили как крупные, так и относительно небольшие фирмы, работающие в различных областях:
- медицинские технологии;
- строительство;
- архитектура;
- сельское хозяйство;
- животноводство и птицеводство;
- нефть, газ и нефтехимия;
- полицейское и охранное оборудование;
- продукты питания;
- вода и электричество;
- сталелитейная промышленность;
- информационные технологии;
- торговое оборудование;
- автопром;
- текстиль;
- бытовая техника и др.
The second #Iranian Products Exhibition kicked off in #Damascus, with the participation of tens of commercial and industrial companies specializing in medical equipment, agricultural tools, oil and gas equipment, petrochemicals, food, textiles, and cars.https://t.co/0txR92vgoJ pic.twitter.com/XkKuTf5tT5— Iran Daily (@IranDailyWeb) November 30, 2021
В церемонии открытия выставки приняли участие министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Ами и глава сирийского ведомства нефти и минеральных ресурсов Бассам Тама. После этого они провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы развития сотрудничества. Особое внимание тогда они уделили темам модернизации и обмену технологическими знаниями, а также реализации уже запущенных совместных инициатив на всех уровнях.