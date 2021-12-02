Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 20:16
20:11
Общество
Журнал Harper`s Bazaar составил топ-10 самых полезных орехов
20:10
Происшествия
Мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двоих женщин-полицейских во Франции
20:09
Общество
Кардиолог Серебрянский назвал нехарактерный признак тромбоза
20:08
Общество
Хурма может навредить здоровью людей с болезнями органов ЖКТ
20:07
Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
20:05
Происшествия
Суд арестовал воронежца, обвиняемого в преступлениях 24-летней давности
20:02
Общество
Обозреватель Руст: «Жадность Киева погубит украинскую металлургию»
20:01
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за стрельбу из свадебного кортежа в Симферополе
20:00
Общество
Минздрав России утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
20:00
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Уличный кот стал участником заседания местной администрации во Пскове

Общество

Необычное заседание местной администрации произошло во Пскове. На совещание по обсуждению городского бюджета ворвался кот.

«Пушистый чиновник» прошелся между столами, оглядел помещение, понюхал провода и даже попытался запрыгнуть на стол. Однако, видимо, не согласившись с решением коллектива, покинул аудиторию.

Один из участников собрания решил прогнать кота, но его не поддержали коллеги. По словам присутствовавших, «четвероногий депутат» разрядил обстановку и поднял всем настроение.

Представители администрации заявили, что не знают, каким образом кот попал в аудиторию. Чиновники предположили, что он живет в местном Доме культуре, где и проходило совещание.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Уличный кот стал участником заседания местной администрации во Пскове
животные юмор псков кошки развлечения природа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать