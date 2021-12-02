Уличный кот стал участником заседания местной администрации во Пскове

Необычное заседание местной администрации произошло во Пскове. На совещание по обсуждению городского бюджета ворвался кот.

«Пушистый чиновник» прошелся между столами, оглядел помещение, понюхал провода и даже попытался запрыгнуть на стол. Однако, видимо, не согласившись с решением коллектива, покинул аудиторию.

Один из участников собрания решил прогнать кота, но его не поддержали коллеги. По словам присутствовавших, «четвероногий депутат» разрядил обстановку и поднял всем настроение.

Представители администрации заявили, что не знают, каким образом кот попал в аудиторию. Чиновники предположили, что он живет в местном Доме культуре, где и проходило совещание.